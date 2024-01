Flyprodusenten Boeing falt over 7 prosent etter at 171 Boeing 737 MAX 9-fly ble satt på bakken som følge av en hendelse med et splitter nytt Alaska Airlines-fly som fikk et gapende hull i skroget etter 20 minutters flygning. Flyet returnerte til flyplassen uten skader blant passasjerene eller besetningen, men ulykken må så klart undersøkes, og flyene får ikke ta av før årsaken er konkludert. Aksjene til Spirit AeroSystems, som laget og installerte døren, falt også mer enn 10 prosent.

Alaska Air Group falt rundt 6 prosent da markedet åpent etter kunngjøringer om at det hadde kansellert dusinvis av flyvninger etter å ha satt sin flåte av 737 Max 9 på bakken. Kursen hentet seg inn utover dagen og endte ned 0,36 prosent.

American Airlines lettet derimot med nesten 7 prosent etter at Morgan Stanley oppgraderte aksjen.

Aksjene til brikkeprodusenten Nvidia steg nesten 6 prosent til en historisk høyde etter at de kunngjorde tre nye grafikkbrikker som kan drive datamaskiner eller bærbare datamaskiner og har kapasitet til å støtte kunstig intelligens hjemme.

Aksjene til Axonics skjøt i været med 20 prosent etter at Boston Scientific godtok å kjøpe bioteknologiselskapet for 71 dollar per aksje, eller en egenkapitalverdi på rundt 3,7 milliarder dollar.

De store teknologiselskaper starter sterkt denne uken. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en god dag på børs mandag.

Facebook steg 1,91 prosent til 358,66 dollar.

Amazon steg 2,66 prosent til 149,1 dollar.

Apple steg 2,42 prosent til 185,56 dollar.

Netflix steg 2,31 prosent til 485,03 dollar.

Alphabet steg 2,29 prosent til 138,84 dollar.

Olje og krypto

Aksjer knyttet til krypto steg også etter at Bitcoin i en periode lå over 47 000 dollar for første gang siden april 2022. Dette ble drevet av nyheten om at en ETF basert på bitcoin muligens kan bli godkjent denne uken, skriver Dagens Industri. Coinbase steg 3,5 prosent ved børsslutt, mens prisen på bitcoin var 46 786 dollar, opp 6 prosent for dagen.

WTI-oljen sank 4 prosent etter at Saudi-Arabia kunngjorde prisreduksjoner for alle regioner, inkludert Asia, som er landets hovedmarked. Chevron var ned 0,6 prosent, og Exxon Mobil sank 1,7 prosent. ConocoPhillips falt 1,8 prosent.