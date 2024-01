Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

BI-professor Jan Ketil Arnulf raser mot det kommunalt eide kraftselskapet Å Energi, som har investert rundt 1,3 milliarder kroner i tapsslukene Morrow og Otovo.

Han synes det virker som at kraftselskapene leker butikk, og peker på at de ikke har noe skin in the game. De gambler ikke med sine egne penger, men med dine og mine penger, sier BI-professoren.

En 19-åring har kjøpt luksusleilighet på Bygdøy i Oslo for 32 millioner kroner. Den inngår i det eksklusive Solon-prosjektet Bygdøynes, som mange rike nordmenn har latt seg friste av.

19-åringen, Baard Alexander Furuholmen, har riktignok fått litt hjelp fra foreldrebanken. Han er sønn av investor og milliardær Thor Johan Furuholmen.

Skistjerne Mattis Stenshagen satser hardt på aksjer, og håper på en avkastning på 10 til 15 prosent i året. Strategien hans er i tråd med den Ole Petter Kjerkreit benytter.

Han har hatt aksjer i Protector Forsikring hele tiden, og sier han er fan av slike selskaper. I tillegg har han aksjer i Kitron.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om professor Mette Kalager ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. Hun ble hentet til Dagsnytt 18 for å fortelle hvor ille det var at skolene ble holdt lukket et par dager på grunn av ekstremværet.

Kalager har åpenbart for lite kunnskap om helseøkonomi. Ungene tåler noen dager uten skolegang. Det har intet for seg å behandle dem som porselensfigurer, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

UK: BRC detaljhandel desember, kl. 01.01

Australia: Byggetillatelser november, kl. 01.30

Australia: Detaljhandel november, kl. 01.30