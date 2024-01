Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

I sin morgenrapport trekker analytikeren frem at oljeprisen falt kraftig i går, drevet av frykt for et tilbudsoverskudd i fremtiden.

«Det store spørsmålet mange stiller seg, er om OPEC-landene klarer å opprettholde sine produksjonskvoter i en tid med relativt fordelaktige priser og dollarkurs».

«Gårsdagens fall i oljeprisen førte naturligvis til betydelige nedganger for oljerelaterte selskaper, inkludert norske Equinor. Imidlertid opplevde selskaper som frakter olje, slik som tankgiganten Frontline, en markant økning som følge av oljeprisfallet», skriver Berntsen.

Han trekker frem at når oljeprisen faller på grunn av økt oljeproduksjon, kan dette ironisk nok gagne selskaper som spesialiserer seg i oljetransport, slik som Frontline.

«Dette skyldes at økt produksjon fører til større behov for transport av olje til markedene, noe som øker etterspørselen etter tankerskip. Samtidig kan lave oljepriser føre til at flere kjøper og lagrer olje i påvente av høyere priser i fremtiden, noe som ytterligere øker behovet for transport- og lagringstjenester. Derfor kan transportselskaper som Frontline oppleve økt etterspørsel og inntekter selv i perioder med fallende oljepriser», påpeker Nordnet-analytikeren.

Asia

Det er ukens første handelsdag i Japan, og Nikkei stiger 0,98 prosent. Den bredere Topix-indeksen er opp 0,62 prosent.

Ferske tall viser at KPI for Tokyo-området i desember steg 2,4 prosent på årsbasis, mot en vekst på 2,6 prosent måneden før. Kjerneinflasjonen endte på 2,1 prosent, i tråd med forventningene og ned fra 2,3 prosent i november.

I Kina klatrer Shanghai Composite 0,32 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 0,31 prosent, mens Kospi i Sør-Korea derimot svekkes marginale 0,04 prosent.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,16 prosent til 76,24 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,08 prosent prosent til 70,83 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Wall Street begynte ukens første handelsdag med oppgang etter å ha hatt en tøff start på 2024.

Industritunge Dow Jones steg 0,58 prosent til 37.683,01. Brede S&P 500 endte opp 1,41 prosent til 4.763,53, og teknologiindeksen Nasdaq steg 2,2 prosent til 14.843,77.

Flyprodusenten Boeing falt over 7 prosent etter at 171 Boeing 737 MAX 9-fly ble satt på bakken som følge av en hendelse med et splitter nytt Alaska Airlines-fly som fikk et gapende hull i skroget etter 20 minutters flygning.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet ned mandag morgen og nedgangen bare fortsatte i takt med svakere oljepris. Hovedindeksen endte ned 1,05 prosent og sto da i 1.303,96.

Blant tungvekterne steg Elkem 7,7 prosent. SpareBank 1 Markets har mandag oppgradert til en kjøpsanbefaling på aksjen, og høyner samtidig kursmålet.

John Fredriksen-dominerte Frontline steg mandag 1,1 prosent. Bakgrunnen for oppgangen er rykter om at rederiet er i ferd med å selge tankskip for over 3 milliarder kroner.