PGS ga inntektene et løft i Q4

PGS venter nå inntekter (på IFRS-basis) på 265 millioner dollar i fjerde kvartal 2023, opp fra 216,7 millioner dollar i samme periode året før, opplyses det i en børsmelding.

Såkalte produserte inntekter, som beregnes på POC-basis (percentage of completion), er i samme periode forventet å ende på 227 millioner dollar, sammenlignet med 250,7 millioner i fjerde kvartal 2022.

Her var det ifølge TDN Direkt på forhånd ventet inntekter på 208 millioner dollar.

Kontraktsomsetningen til PGS endte ifølge meldingen på omtrent 84 millioner dollar i perioden, sammenlignet med 111,2 millioner i samme kvartal i fjor. Multiklientinntektene fra late sales ble cirka 82 millioner dollar i fjerde kvartal, ned fra 92 millioner.

Pre-funding-omsetning på POC-basis estimeres til 56 millioner dollar, opp fra 43 millioner dollar i fjerde kvartal 2022.

– Jeg er glad for å se at multiklientinntektene fra late sales doblet seg i fjerde kvartal, sammenlignet med gjennomsnittet for de tre første kvartalene i 2023, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen i en kommentar.

PGS' 3D-seismikkflåte hadde i fjerde kvartal en kapasitetsutnyttelse på 25 prosent innen kontraktseismikk, ned fra 63 prosent ett år tidligere. For multiklientseismikk var utnyttelsen 31 prosent, mot 12 prosent ved utgangen av 2022.

Selskapet vil legge frem sin fjerdekvartalsrapport torsdag 15. februar.