Milliardærkonflikten mellom Christen Sveaas og Kjell Inge Røkke har vært hard om rederiet Solstad Offshore.

I et ferskt videointervju med Finasavisen ymter Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker, for første gang om at transaksjonen kan være åpen for justeringer.

Eriksen sier også at Aker er åpen for forslag som gjør Solstad Offshore enda mer robust.

– Utgangspunktet er 13 milliarder som forfaller i slutten av mars. Det var ingen løsning. Aker bidro med fire milliarder totalt i ny kapital og det bidrar til et mye mer robust Solstad, det bidrar til at det berger 2.500 arbeidsplasser og kan vokse selskapet videre. Alle kreditorer får fullt oppgjør og til nå har aksjonærene også tjent veldig godt på den restruktureringsplanen, sier han.

– Er dere villig til å komme Kistefos og Sveaas noe i møte? spør Finansavisen:

– Vi har hatt god dialog med Kistefos og dialogen fortsetter. Først og fremst dreier det seg om å forklare utgangspunktet, handlingsrommet og løsningen. Det er en dialog som først og fremst må være med styret i Solstad. Aker er en transaksjonsmotpart og har selvfølgelig en interesse i helheten, men vår overordnet interesse er å skape et godt selskap som bidrar til å skape aksjonærverdier for oss og andre fremover, sier Eriksen til Finansavisen.

– Er dere villig til å slippe flere inn i NewCo, hvor mange av skipene flyttes inn?

– For det første er det ingen skip som flyttes overhodet. Den strukturen som vi er med på å refinansiere ble etablert allerede i 2002, nettopp for dette formålet. For det andre er det en strøm av feil og misforståelser som har blitt kommunisert eksternt, ikke bare det at det er flyttet virksomheter, men også at medaksjonærene ikke får anledning til å delta. Medaksjonærene får anledning til å delta på samme vilkår som Aker, det er satt av en beløpsramme for det, med en emisjon som vil bli gjennomført i løpet av våren. Så er spørsmålet om den er for liten, og skulle det vise seg å være et tema så får styret i Solstad vurdere om den kan og bør økes. For Solstad og Aker var det viktig at medaksjonærene fikk mulighetene til å delta på samme vilkår som oss.

– Faktisk på litt bedre vilkår, for Aker har forpliktet seg til å være største aksjonær frem til neste refinansiering om tre år, sier han og fortsetter:

– Refinansieringen er nå sikret gjennom avtalen som er inngått mellom Solstad og Aker. Alternativet kunne trolig vært å nedskrive dagens aksjekapital og konvertert gjeld slik at långivere overtok selskapet. Det ville vært en mye verre løsning for Aker og for alle våre medaksjonærer.

Se hele intervjuet i videoen over der Eriksen kommenterer Solstad-sagaen og fornybaråret 2024.