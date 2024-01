Bakgrunnen for den kraftige oppgangen var varsling om mangedoblet omsetning i fjor og en bruttomargin på 50 prosent.

Opptur

Kid, hvor Bjørn Rune Gjelsten sitter som største eier, melder i en oppdatering tirsdag morgen at de i fjerde kvartal økte omsetningen med 10,2 prosent til 1,25 milliarder kroner. Nyheten sender aksjen opp 7,19 prosent til 128,20 kroner på høyt volum.

BW LPG styrkes 4,76 prosent til 165,00 kroner. Selskapet meldte i morges at Niels Rigault nå går av som konserndirektør (commercial), og at adm. direktør Kristian Sørensen tar over hans portefølje.

Pareto Securities jekker opp sitt kursmål på Elkem, og beholder kjøpsanbefalingen. Aksjen stiger 1,26 prosent til 22,42 kroner.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,38 prosent til 76,41 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,18 prosent prosent til 70,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen har nå stabilisert seg mer, etter fall som følge av Saudi-Arabias priskutt på olje med levering i februar.

Sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener ifølge TDN Direkt at priskuttene til Saudi-Arabia er spesielt betydningsfulle ettersom de nye prisene er under det tiårige gjennomsnittet.

«Det signaliserer en svak etterspørsel, selv om det mer sannsynlig er en refleksjon av robust vekst i tilbudet av lett søt råolje, spesielt skiferolje, fra USA» skriver han i en oppdatering.

«Den strategiske intensjonen bak dette ser ut til å være Saudi-Arabias forpliktelse til å sikre salg av hele sin produksjon på ni millioner fat pr dag. En reduksjon i prisene er et signal om at Saudi-Arabia har som mål å forbli konkurransedyktig i markedet og ikke er villig til å redusere volumet under ni millioner fat», skriver Schieldrop, ifølge nyhetsbyrået.

Equinor stiger 1,27 prosent til 322,90 kroner, mens Aker BP er opp 1,00 prosent til 291,50 kroner. Vår Energi klatrer 0,45 prosent til 31,60 kroner.