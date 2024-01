Se Finansavisens intervju med Gahr Støre der han blant annet snakker om Norges involvering i Rødehavet i videoen over.

Statsminister Jonas Gahr Støre var første gjestetaler på årets NHO-konferanse.

Han startet med å sitere Eurasia Group som spår at 2024 blir de kalte for et «Voldemort of years».

– Har du sett Harry Potter så forstår du at det kan bli tøft, sier Støre.

– Vendepunkt i 2024

Men han er positiv og ser på 2024 som et vendepunkt i næringslivet og økonomien. Han peker på at rentetoppen mest sannsynlig er nådd, at inflasjonen er på vei nedover og at mulighetene for fremtidig satsing er til stede.

Og det er spesielt karbonfangst og -lagring statsministeren er spesielt opptatt av.

– Hele verden er ute etter det vi er gode på, sier statsministeren og fortsetter:



– Ingen klimamål nås uten at vi mestrer karbonlagring.

Aker-sjef Øyvind Eriksen snakket med Finansavisen om deres satsing innen fornybarsektoren i 2024. Se hele intervjuet i videoen under.

NHO årskonferanse: Øyvind Eriksen, konsernsjef Aker

Klar investeringsmulighet

Han kommer med flere oppfordringer til næringslivet om at de må delta på flere konferanser rundt om i verden angående karbonfangst og -lagring – først og fremst på G20-møtet i Brasil som går av stabelen i juli.

Her er Norge ett av bare 8 land i verden som blir invitert til å overvære konferansen.

– Dra dit. Forsøk å påvirke dem som sitter med makta, er oppfordringen til næringslivstoppene som sitter i salen før han avslutter humoristisk:

– Så kan vi lage nye episoder av Makta om noen tiår. Da skal jeg spille meg selv, sier Gahr Støre med referanse til NRKs dramaserie om maktkamp i Arbeiderpartiet på slutten av 1970-tallet, til stor latter fra salen.

På Oslo Børs faller Aker Carbon Capture 1,2 prosent til 11,83 kroner. Selskapet fikk midt i desember en karbonfangstkontrakt i Sveits. Bergen Carbon Solutions er opp 0,3 prosent til 11,80 kroner.

Yara vil også bruke milliarder på karbonfangst og -lagring. Industrigiganten er i dag opp marginale 0,06 prosent til 347,20 kroner.

Capsol Technologies satser også på karbonfangst. Kristian Lundkvist kastet nylig kortene i selskapet, og aksjeposten skal ha blitt overtatt av blant andre Ketil Skorstad og Endre Glastad. Aksjen faller i dag 2,3 prosent.