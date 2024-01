Frykten øker – rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,7 prosent og står i 14.744,09 poeng mens Dow Jones faller 0,5 prosent til 37.492,23 poeng. S&P 500 faller 0,5 prosent til 4.738,40 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,03 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,8 prosent til 13,44.

Ifølge Handelsbanken har markedets optimisme til tidlige rentekutt avtatt. Nå priser markedet inn en 60 prosent sannsynlighet for rentekutt i mars, mens sannsynligheten lå på 87 prosent for en uke siden.

Flyprodusenten Boeing ble en av mandagens store børstapere med et kursfall på hele åtte prosent. Det skjedde etter at 171 Boeing 737 MAX 9-fly ble satt på bakken som følge av en hendelse med et splitter nytt Alaska Airlines-fly som fikk et hull i skroget etter 20 minutters flyvning. Tirsdag faller Boeing-aksjen 1,9 prosent i åpningsminuttene.

Den amerikanske handelsbalansen viste et underskudd på 63,2 milliarder dollar i november, ned fra et revidert underskudd på 64,5 milliarder dollar i oktober. Ifølge Trading Economics var det ventet et underskudd på 65,0 milliarder dollar.

Den amerikanske sentimentindeksen fra National Federation of Independent Business endte på 91,9 poeng i desember, opp fra 90,6 poeng i november. Ifølge Trading Economics var det ventet en indeks på 90,7 poeng.