Seismikkduo rasert på rød børs

Saken oppdateres.

Oslo Børs lå store deler av dagen an til en fin oppgang. Dette ble dog fort skyldt vekk mot slutten av handelsdagen. Ved børsslutt står hovedindeksen i 1.303,50, ned 0,04 prosent.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen er ved børsslutt tirsdag opp 1,6 prosent til 77,36 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,8 prosent til 72,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,66 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Oljeprisen har nå stabilisert seg mer, etter fall som følge av Saudi-Arabias priskutt på olje med levering i februar.

Sjefanalytiker for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, mener ifølge TDN Direkt at priskuttene til Saudi-Arabia er spesielt betydningsfulle ettersom de nye prisene er under det tiårige gjennomsnittet.

«Det signaliserer en svak etterspørsel, selv om det mer sannsynlig er en refleksjon av robust vekst i tilbudet av lett søt råolje, spesielt skiferolje, fra USA» skriver han i en oppdatering.