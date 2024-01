Hans Petter Bjarøy kjøper Teknikmagasinet-boet

Fra sin hjemby Tønsberg er Hans Petter Bjarøy blitt en konge innen konkurshåndtering. I fjor ble to av selskapene solgt for 600 millioner kroner. Nå tar han over boet etter konkursen i Teknikmagasinet.

– I de butikkene vi ikke klarer å videreføre på noen måte, blir det opphørssalg, sier Bjarøy til E24.

Han forteller at det er flere interessenter.

Torsdag ble det åpnet konkurs i Release. Selskapet eier Teknikmagasinet i Norge og Sverige. Ifølge det svenske bransjebladet Dagens Handel er 36 svenske butikker omfattet av konkursen. I Norge er 25 butikker og 136 ansatte berørt, opplyser bostyrer Nils Holger Kofoed.

Teknikmagasinet ble også i 2020 rammet av konkurs, men flere av butikkene ble videreført. Det har vært flere eierskifter de seneste årene, og våren 2022 kjøpte Release elektronikkjeden. Konsernet drev fra før fem butikker i Norge, og solgte og reparerte brukte mobiltelefoner.

Private equity-selskapet Verdane er ifølge Proff.no største eier. Men også kjente navn som Gleditsch-familien, som eier Jotun, og Russeservice-gründer Ole Jørgen Smedsrud er blant aksjonærene.

I 2022 tapte Release nesten 180 millioner kroner, av en omsetning på 286 millioner kroner.