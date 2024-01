Pangstart for Bitcoin

Bitcoin-prisen har økt med 4 prosent de siste 24 timene og nådde over 46 800 dollar. Etter et sterkt 2023 har Bitcoin allerede økt med 10 prosent hittil i år. Dette ble drevet av nyheten om at en ETF basert på bitcoin muligens kan bli godkjent denne uken av Securities and Exchange Commission (SEC).

Analytiker Joshua Mahony fra Scope Markets sier at spekulasjon om SEC-godkjenning tydelig peker mot positive signaler, og flere ETF-utstedere kunngjorde priser mandag, noe som antyder forberedelser for regulatorisk godkjenning.

– Håpet for Bitcoin-entusiaster er at denne utviklingen endelig vil bringe kryptovalutaen inn i hovedstrømmen, slik at fondsforvaltere og mer tradisjonelle markedsdeltakere får muligheten til å tildele en prosentandel av porteføljen sin til dette raskt bevegelige aktivumet, sier han videre til MarketWatch.