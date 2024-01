Microsoft forpliktet seg i fjor til å investere over 10 milliarder dollar i OpenAI, men har påstått at de ikke har gått inn på eiersiden. EU-kommisjonen har tidligere uttalt at de nøye følger utviklingen i denne saken, skriver NTB.

– EU-kommisjonen sjekker om Microsofts investering i OpenAI kan vurderes under EUs fusjonsforordning, sier kommisjonen i en uttalelse.

Microsoft hevder at samarbeidet med OpenAI, inngått i 2019, har fremmet økt innovasjon innen kunstig intelligens og samtidig opprettholdt uavhengigheten til begge selskapene.

– Det eneste som har endret seg nylig er at Microsoft vil ha et styremedlem med observatørrolle og uten stemmerett i OpenAIs styre, sier en talsperson for Microsoft.