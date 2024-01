Christen Sveaas og flere andre investorer kritiserte restruktureringsløsningen i offshorerederiet. Kjernen i kritikken er at avtalen som rydder opp i Solstads gjeld grovt forskjellsbehandler aksjonærene til fordel for Aker. Aker har avvist kritikken.

Bengt Rem, sjef i Sveaas’ investeringsselskap Kistefos er for øyeblikket engasjert i forhandlinger med Aker-sjef Øyvind Eriksen og Harald Espedal, styreleder i Solstad Offshore. Nå åpner han opp om et forhandlingsutspill fra Sveaas-leiren til E24.

– Kistefos’ krav meget enkelt; likebehandling av alle aksjonærer. Vi verdsetter selvfølgelig det arbeidet Aker har gjort her og vi har i forhandlingene foreslått at Aker, forutsatt likebehandling av aksjonærene, godtgjøres med 250 millioner kroner, det vil si 11 prosent av den kapitalen Aker kommiterte. Det mener vi er et generøst forslag, skriver han til E24.

Videre skriver han følgende:

– Jeg ser hva Øyvind Eriksen sier, og jeg deler hans beskrivelse av våre samtaler, de er faktaorienterte, saklige og åpne.

– Kistefos’ utgangspunkt har hele tiden vært full likebehandling av aksjonærene i Solstad. De avtalene som er inngått på kammerset, uten at de øvrige aksjonærene hverken ble kontaktet eller informert, må gjøres om, skriver han.