Det endte blandet på Wall Street. Ifølge Handelsbanken har markedets optimisme til tidlige rentekutt avtatt. Nå priser markedet inn en 60 prosent sannsynlighet for rentekutt i mars, mens sannsynligheten lå på 87 prosent for en uke siden.

S&P 500 falt tirsdag 0,15 prosent til 4.756,50 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,09 prosent til

14.857,71 Industritunge Dow Jones falt 0,42 prosent og endte på 37.525,10.



Volatilitetsindeksen - VIX - falt 2,6 prosent til 12,76, mens tiårige amerikanske statsobligasjoner endte på 4,02 prosent.



Bevegelser

De store svigninger hos flyselskapene fortsatte tirsdag.

Aksjene til JetBlue falt 9 prosent etter at Bank of America nedgraderte aksjen, på bakgrunn av en utfordrende fremtid for innenlandske flyselskaper. Aksjene til flyselskapet United Airlines steg nesten 2 prosent etter en kjøpsanbefaling fra Bank of America. Flyprodusenten Boeing ble en av mandagens store børstapere med et kursfall på hele åtte prosent. Det skjedde etter at 171 Boeing 737 MAX 9-fly ble satt på bakken som følge av en hendelse med et splitter nytt Alaska Airlines-fly som fikk et hull i skroget etter 20 minutters flyvning. Tirsdag falt Boeing-aksjen litt over 1 prosent.

Aksjene til datingapp-selskapet Match steg nesten 3 prosent etter at The Wall Street Journal rapporterte at aktivistinvestoren Elliott Investment Management hadde bygget opp en omtrentlig eierandel på 1 milliard dollar i selskapet, skriver CNBC.

Aksjene til brikkeprodusenten Nvidia fortsatte å stige over 2 prosent prosent etter at de mandag kunngjorde tre nye grafikkbrikker som kan drive datamaskiner eller bærbare datamaskiner og har kapasitet til å støtte kunstig intelligens hjemme.

Juniper Networks steg mer enn 22 prosent på tirsdag etter at en rapport fra Wall Street Journal sa at Hewlett Packard Enterprise kunne kunngjøre en avtale om å kjøpe det nettverksrelaterte maskinvareselskapet for omtrent 13 milliarder dollar allerede denne uken.



Unity Software planlegger å kutte 1.800 ansatte. Dette er den fjerde runden med kutt for Unity det siste året Til tross for en innledende oppgang, endte Unity-aksjen ned 8 prosent. Cannabis-selskapet Tilray leverte lavere resultater enn forventet for det andre kvartalet i regnskapsåret, noe som resulterte i en nedgang på 9,8 prosent.

Det endte blandet for teknologiselskapene på tirsdag. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene):

Facebook falt 0,34 prosent til 357,43 dollar.

Amazon steg 1,52 prosent til 151,37 dollar.

Apple falt 0,23 prosent til 185,14 dollar.

Netflix falt 0,61 prosent til 482,09 dollar.

Alphabet steg 1,52 prosent til 140.95 dollar.

Olje og krypto

Bitcoin-prisen har økt med 4 prosent de siste 24 timene og nådde over 46 800 dollar. Etter et sterkt 2023 har Bitcoin allerede økt med 10 prosent hittil i år. Dette ble drevet av nyheten om at en ETF basert på bitcoin muligens kan bli godkjent denne uken av Securities and Exchange Commission.

Brent-olje steg 1,89 prosent til 77,59 dollar pr. fat, mens WTI-olje tikket opp 2,06 prosent til 72,24 dollar pr.fat.