Tarjei Bø kjøper villa på Vinderen

Bø fikk boligen for 1,5 millioner under prisantydningen, som var 27 millioner kroner. Eneboligen er på 198 kvadratmeter, med en tomt på 1,6 mål, skriver DN.

Skiskytteren hadde en formue på 14,5 millioner kroner og en inntekt på 1,65 millioner kroner i 2022. I tillegg til den nye boligen eier han en leilighet på Grünerløkka i Oslo, som han kjøpte for 4,1 millioner kroner i 2020. Videre eier han en hytte i Gausdal, som ble kjøpt for 1,5 millioner kroner i 2016.

For et år siden solgte Bø en bolig i samme nabolag med en prisantydning på 24,5 millioner kroner. Den ble kjøpt i 2017 for 16,5 millioner kroner.