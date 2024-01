Dette skjer i dag – onsdag

Bjørn Rune Gjelsten har 20-doblet pengene på gardiner og duftlys. Han skjøt inn 114 millioner kroner da han overtok kriserammede Kid fra DNB i 2012, og nå sitter han med en samlet gevinst på nesten 2,1 milliarder kroner.

Tirsdag publiserte Kid knallsterke handelstall for fjerde kvartal, og aksjen steg til like under all-time high-nivåene fra coronaboomen i 2021.

TGS falt tirsdag til det laveste kursnivået siden tidlig i 2022 etter skuffende inntekter, og aksjen er nå ned 43 prosent fra toppen på under ett år. For Aasulv Tveitereid gir det et papirtap på rundt 140 millioner kroner.

Tveitereid er den største private investoren i seismikkselskapet med 2 millioner aksjer. For ti måneder siden var disse verdt 400 millioner kroner.

Morgan Stanley spår kraftig utbyttekutt i Equinor. I fjor betalte selskapet ut rundt 17 milliarder dollar til aksjonærene, og banken tror denne summen vil falle ned mot 6–7 milliarder dollar.

Morgan Stanley tror også at analytikerne som følger Equinor vil kutte i sine estimater, og nedjusterer kursmålet til 264 kroner. Nå ligger aksjekursen rundt 320 kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om NRK, som har kartlagt at det er foretatt 44.000 inngrep i naturen de seneste fem årene, og 207 kvadratkilometer skal være nedbygd.

Det blir meningsløst å se på natur som bygges ned uten å se på hva vi har av natur her i landet. Vi skal jo leve og bo her, skriver Hegnar.

Finanskalender

Makro:

Norge: KPI & PPI desember, kl. 08.00

Kina: Nye banklån & M2 desember

Finland: Industriproduksjon november, kl. 07.00

Danmark: KPI desember, kl. 08.00

Sverige: BNP november, kl. 08.00

Sverige: Industriproduksjon november, kl. 08.00

Sverige: Detaljhandel november, kl. 08.00

Frankrike: Industriproduksjon november, kl. 08.45

Italia: Detaljhandel november, kl. 10.00

Annet:

SAS: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 14.00 (godkjenning av forpliktelser overfor dansk&svensk stat)

Skagen Fondene: Nyttårskonferanse, Hotel Continental, kl. 09.00-16.00

JPMorgan: Årlig helsekonferanse, San Francisco

World Economic Forum: Global Risks Report 2024, kl. 10.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagertall, kl. 16.30