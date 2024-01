Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Klokken 8 kom Statistisk sentralbyrå med inflasjonstallene for desember, som viste at prisene steg 4,8 prosent på årsbasis. Det var på linje med forventningene.

Kjerneinflasjonen steg 5,5 prosent, en noe mindre økning enn ventet på forhånd.

Asia

Det er for det meste bred nedgang på børsene i Asia- og Stillehavsområdet onsdag – med unntak av i Japan, der børsene er på sitt høyeste på 34 år.

Nikkei stiger 2,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 1,4 prosent. Ifølge Bloomberg stiger eksportrettede aksjer på en svakere yen. Først tirsdag steg Nikkei til sitt høyeste siden 1990, og onsdag fortsetter altså oppturen.

«Med markedets avtagende forventning om tidligere rentekutt fra Fed etter nyttår, forblir japanske aksjer sterke i forventning om at yenens devaluering mot dollaren vil støtte bedriftsresultatene», skriver Rie Nishihara, sjefstrateg for japanske aksjer i JPMorgan.

Nikkei nådde en historisk topp på slutten av 1980-tallet, reflekterende av en økonomisk boble, etterfulgt av en lang periode med økonomisk stagnasjon kjent som de «tapte tiårene», skriver analytiker Roger Berntsen i Nordnet i dagens morgenrapport.

«Nikkei 225, en viktig aksjeindeks for Tokyo-børsen, består av 225 ledende japanske selskaper og fungerer som et barometer for Japans økonomi», forklarer han.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen blir onsdag morgen omsatt for 77,87 dollar fatet, opp 0,4 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 77,36 dollar fatet da Oslo Børs stengte tirsdag.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 72,58 dollar pr. fat.

Wall Street

Det endte blandet på Wall Street tirsdag. Ifølge Handelsbanken har markedets optimisme til tidlige rentekutt avtatt. Nå priser markedet inn en 60 prosent sannsynlighet for rentekutt i mars, mens sannsynligheten lå på 87 prosent for en uke siden.

S&P 500 falt tirsdag 0,15 prosent til 4.756,50 mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,09 prosent til 14.857,71. Industritunge Dow Jones falt 0,42 prosent og endte på 37.525,10.

Juniper Networks steg mer enn 22 prosent på tirsdag etter at en rapport fra Wall Street Journal sa at Hewlett Packard Enterprise kunne kunngjøre en avtale om å kjøpe det nettverksrelaterte maskinvareselskapet for omtrent 13 milliarder dollar. Senere tirsdag bekreftet selskapene dette.

«Økningen i M&A-aktivitet, som står for fusjoner og oppkjøp, er generelt et positivt tegn for aksjemarkedet, ettersom det indikerer at bedrifter har tillit til den økonomiske fremtiden og ser vekstmuligheter», kommenterer Berntsen.

Oslo Børs

Oslo Børs lå store deler av dagen an til en fin oppgang, noe som endret seg mot slutten av handelsdagen. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.303,50, ned 0,1 prosent.