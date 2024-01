Oslo Børs faller fra start

Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Oslo Børs starter onsdagen i rødt terreng. Klokken 11.05 står hovedindeksen i 1.297,84, ned 0,4 prosent.

Klokken 8 kom Statistisk sentralbyrå med inflasjonstallene for desember, som viste at prisene steg 4,8 prosent på årsbasis. Det var på linje med forventningene. Kjerneinflasjonen steg 5,5 prosent, en noe mindre økning enn ventet på forhånd.

Aksjer i fokus

Den største eieren i Rana Gruber selger aksjer for over 140 millioner kroner i gruveselskapet, og går dermed fra en eierandel på 20,5 til 15,1 prosent. Det siste året har aksjen steget nær 50 prosent. Onsdag faller den 3,6 prosent 72,80 kroner.

Pareto Securities oppjuster kursmålet på 2020 Bulkers fra 115 til 160 kroner og gjentar kjøpsanbefalingen, noe som sender aksjen opp 5,1 prosent til 134,50 kroner.

Samme meglerhus oppgraderer Golden Ocean Group til en kjøpsanbefaling, for første gang på to år. Kursmålet går også opp fra 91 til 135 kroner. Aksjen stiger dermed 5,4 prosent til 104,40 kroner på høy omsetning.

«Etter to år med volatil underprestasjon, mener vi nå at økende skipsverdier og konservative estimater gjør tørrbulksektoren attraktiv igjen», skriver analytikerne.

Laksegiganten SalMar slaktet 83.200 tonn i fjerde kvartal, melder oppdrettsgiganten onsdag. Dermed endte totalt slaktevolum for 2023 på 254.100 tonn. Lakseaksjen går tilbake 2,1 prosent til 582,00 kroner.

Tirsdag publiserte Kid knallsterke handelstall for fjerde kvartal, og steg 4,5 prosent. Bjørn Rune Gjelsten skjøt inn 114 millioner kroner da han overtok kriserammede Kid, og etter den massive kursoppgangen det siste året er pengene nå tjuedoblet. Aksjen faller 0,3 prosent.

Stortinget besluttet tirsdag å åpne for leting og mulig utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel. Green Minerals falt 11,7 prosent, til tross for at dette er deres kjernevirksomhet. Onsdag faller aksjen videre 11,5 prosent til 7,24 kroner. De siste tre månedene er oppgangen likevel på over 45 prosent.

Oljeprisen

Februar-kontrakten for Brent-oljen blir onsdag formiddag omsatt for 77,19 dollar fatet, ned 0,5 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 77,36 dollar fatet da Oslo Børs stengte tirsdag.

Den amerikanske WTI-oljen faller 0,5 prosent til 71,90 dollar pr. fat.

Oljeprisene har vært volatile så langt i 2024. Blant annet har etterspørselsbekymringer, utsikter til økt tilbud utenfor Opec og muligheter for en bredere konflikt i Midtøsten påvirket prisen, påpeker TDN Direkt.

Houthiene i Jemen gjennomførte sent tirsdag et av sine største angrep mot skip i Rødehavet hittil i konflikten mellom Israel og Hamas. Britiske og amerikanske styrker har skutt ned 18 droner og tre raketter avfyrt av militsen.

Equinor faller 1 prosent, mene Aker BP går tilbake 1,1 prosent.