En av Nordea Danmarks russiske storkunder var rådgiver for Russlands president Vladimir Putin, og ansatte visste godt at det var noe som ikke stemte, skriver Berlingske Tidende.

Rådgiveren heter Ruben Vardanyan, en oligark som i flere år hadde konto i Nordea Danmark, går det frem av dokumentasjon fra det danske finanstilsynet (FSA) som avisen har fått innblikk i. Ifølge etterforskningen var Vardanyan koblet til et enormt hvitvaskingsnettverk med koblinger til Russlands øverste maktelite.

ETTERFORSKES: Nordea Danmark, her fra et kontor i København. Foto: NTB

– Ingen god magefølelse

FSA konstaterte under sine inspeksjoner av banken i 2015 og 2016 at det var snakk om en gruppe selskaper registrert i skatteparadiser som Kypros og Curacao – selskaper som inngikk i det samme «meget komplekse russiskeide Romanov-konsernet.»

Tilsynet konkluderte den gang at Nordeas godkjennelse av kunden hadde mer karakter av en såkalt «paper gathering exercise» enn en «substansiell vurdering av kundeforholdet», noe som ble styrket av en uttalelse fra en ansatt i banken.

«Jeg har skrevet under på denne sjekklisten kun fordi all dokumentasjon har blitt innlevert, men har ingen god magefølelse», erkjente vedkommende ifølge Berlingske Tidende.

– Røde flagg i mange år

FSA fant flere grove mangler i hvitvaskingskontrollen hos Nordea Danmark i sine inspeksjoner den gangen, og politianmeldte saken til den danske, nasjonale enheten for særlig kriminalitet (NSK). I dag, syv år senere, er etterforskningen fortsatt i gang.

Pengestrømmene på den russiske kundens konti var minst like mystiske som kunden selv, fortsetter avisen, som viser til atskillige enorme transaksjoner banken tilsynelatende ikke hadde kontroll på – med de største på tosifrede millionbeløp i dollar.

Britiske First AML, som gir virksomheter verden rundt råd om bekjempelse av hvitvasking, slapp i fjor en rapport som beskriver den tidligere Putin-rådgiveren Vardanyan som et «høyrisikabelt individ.»

«Med et stort nettverk av offshorevirksomheter som står bak milliardstore, tvilsomme transaksjoner og påstått involvering i bestikkelseshistorier, har Vardanyans skyggefulle aktiviteter reist røde flagg over hele kloden i mange år», het det ifølge Berlingske Tidende i rapporten.

– Vårt ansvar bevisst

Sjefsjurist Anders Holkmann Olsen i Nordea Danmark skriver i en e-post til avisen at «vi er fullt ut bevisste vårt ansvar», men understreker at banken flere ganger i tilknytning til inspeksjoner i 2012-15 har erkjent at den har «undervurdert kompleksiteten av å forhindre økonomisk kriminalitet.»

Banken har siden 2015 brukt 11 milliarder danske kroner på bekjempelse av økonomisk kriminalitet, men vil ellers ikke uttale seg om etterforskningen av en verserende sak.