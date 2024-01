Aksje straffes etter at storaksjonær solgte i stor stil

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.297,79 poeng, ned 0,4 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 77,61 dollar, opp 0,1 prosent. Equinor faller 1,2 prosent til 313,80 kroner, mens Aker BP faller 1,3 prosent til 285,50 kroner.

Den største eieren i Rana Gruber , Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom, selger aksjer for over 140 millioner kroner i gruveselskapet, og går dermed fra en eierandel på 20,5 til 15,1 prosent. Leonhard Nilsen & Sønner Eiendom går nå inn i en 180 dager lang lock-up periode for de resterende aksjene. Aksjen faller 3,1 prosent til 73,20 kroner.

Pareto Securities oppjusterer kursmålet på 2020 Bulkers fra 115 til 160 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling, samtidig som meglerhuset oppgraderer Golden Ocean til en kjøpsanbefaling og hever kursmålet fra 91 til 135 kroner.

«Etter to år med volatil underprestasjon, mener vi nå at økende skipsverdier og konservative estimater gjør tørrbulksektoren attraktiv igjen», skriver analytikerne. Førstnevnte stiger 4,7 prosent til 134,00 kroner mens sistnevnte stiger 3,5 prosent til 102,50 kroner.

Laksegiganten SalMar slaktet 83.200 tonn i fjerde kvartal, noe som betyr at totalt slaktevolum for 2023 endte på 254.100 tonn. Aksjen faller 2,1 prosent til 582,00 kroner.

Tirsdag publiserte Kid knallsterke handelstall for fjerde kvartal, hvilket resulterte i en kursoppgang på 4,5 prosent. Bjørn Rune Gjelsten skjøt inn 114 millioner kroner da han overtok kriserammede Kid i 2012, og har nå sett at pengene nå tjuedoblet. Onsdag faller aksjen 1,3 prosent til 123,40 kroner.

Stortinget besluttet tirsdag å åpne for leting og mulig utvinning av havbunnsmineraler på norsk sokkel. Likevel falt Green Minerals nesten 12 prosent, til tross for at dette er deres kjernevirksomhet. Onsdag faller aksjen ytterligere 4,7 prosent til 7,80 kroner.

BW Offshore sier nei til det pliktige budet fra Andreas Sohmen-Pao og BW Group på 27 kroner pr. aksje for de resterende aksjene i BW Energy.