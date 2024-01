Kid fortsetter den sterke veksten, og ble belønnet med markant oppgang på Oslo Børs tirsdag i kjølvannet av sin fjerdekvartalsoppdatering. Blant dem som tjente på dette, var Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen.

På fire måneder har Kid-aksjen steget rundt 25 prosent.

– Har sittet litt på nåler

– Det skal sies at vi har sittet litt på nåler gjennom fjerde kvartal, presiserte Thrane-Nielsen da han gjestet Børsmorgen onsdag.

– Kjøpesenterstatistikk i oktober/november viste 6 prosent nominell økning i handelen fra samme periode i 2022, og samtidig visste vi at nordmenn har søkt seg mot litt rimeligere produkter enn før. I tillegg var både Kid og Europris mislikt av mange, og derfor har vi sittet på aksjene, uttalte forvalteren videre.

Akkurat nå ville Thrane Nielsen hatt en mer forsiktig tilnærming.

– Nå er aksjene veldig godt likt, kursen har gått og inntjeningen har vært fantastisk. Så potensialet, gitt et kursmål, er mindre nå, sa han.

– Gjelsten bør selge resten

Kid har vært en gullkantet investering for Bjørn Rune Gjelsten. Investoren har sikret noe gevinst underveis, men Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes mener nå at tiden er inne for å ta exit.

– Dette er det beste eksemplet på hvordan man skal ta over noe fra en bank, få 100 prosent og selge seg ut, sakte men sikkert. Han kunne ha tjent mye mer, men nå når ting til slutt har tatt av ville det være naturlig å selge resten (rundt 10 prosent), sa han.