New York-børsen åpner i pluss

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent mens Dow Jones og S&P 500 stiger 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 18.23: Etter nesten tre timers handel har Nasdaq gått opp 0,4 prosent, S&P 500 er opp 0,3 prosent mens Dow Jones har lagt på seg 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,1 prosent til 12,90.

«I dag skal vi se opp for flere sentralbanktaler, som fra ESBs Schnabel i ettermiddag, og spesielt John Williams (Fed) senere i kveld. Et viktig bakteppe er at nye tall på mandag viste at de helt kortsiktige inflasjonsforventningene i USA, slik de måles av NY Fed, hadde falt markant i desember – til 3,0 prosent, etter 3,4 prosent i desember», skriver Handelsbanken i en rapport.

Roger Berntsen i Nordnet skriver i en oppdatering at mange investorer og finansanalytikere venter spent på fjerdekvartalsresultatene til JPMorgan og Bank of America, som blir offentliggjort på fredag. Han anser resultatene som viktige ettersom de gir innsikt i den generelle økonomiske helsen til USA.

USA og andre store økonomier går mot en klar oppbremsing, trolig også resesjon, i løpet av de neste 6-12 månedene, tror Pimco.

«Vi venter oppbremsing til stagnasjon eller mild tilbakegang i 2024. Den enestående styrken i amerikansk økonomi vil trolig avta over de neste seks til tolv månedene», heter det i analysen fra Pimco.