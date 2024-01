Flatt på børsene - oljefondet nær all-time high

10.01.2024 Det var tilnærmet uendret på Oslo Børs og på børsene i Europa onsdag ettermiddag. Det lå også an til å åpne flatt i New York. Kronen styrket seg litt mot dollar, euro og pundet, men 10-årsrenten i USA falt til 3,99 prosent. Oljefondet snuste på all-time hig med en vardi på 15.825 millirder kroner. Adm. dir. Ivar Fossum i Nordic Mining var dagens gjest. Han kunne blant annet fortelle at fokus nå er på å ferdigstille prosessanlegget ved foten av Engebøfjellet ved Førdefjorden.