Staten vant mot Natur og ungdom og Naturvernforbundet

Nordic Mining har flere baller i luften

10.01.2024 Adm. dir. Ivar Fossum i Nordic Mining var dagens gjest. Han kunne blant annet fortelle at fokus nå er på å ferdigstille prosessanlegget ved foten av Engebøfjellet ved Førdefjorden. Selskapet har brukt en drøy milliard og 17 år på å komme dit det er nå, og Fossum regner med at de første kronene begynner å komme inn om et års tid. Det har imidlertid ikke vært uten skjær i sjøen og to rettsaker har stukket kjepper i hjulene for selskapet.