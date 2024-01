Svakt Boeing-comeback på grønn Wall Street

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 0,16 prosent til 12.74, mens tiårige amerikanske statsobligasjoner endte på 4,04 prosent.



Bevegelser

Juniper Networks fortsatte å stige, med en økning på over 22 prosent på tirsdag. Dette skjedde etter at en rapport fra Wall Street Journal indikerte at Hewlett Packard Enterprise kunne kunngjøre en avtale om å kjøpe det nettverksrelaterte maskinvareselskapet for omtrent 13 milliarder dollar allerede denne uken.

WD-40, produsenten av smøre- og avfettingsmidler, steg med nesten 15 prosent etter å ha rapportert en omsetning på 140,4 millioner dollar. Dette tilsvarer en økning på 13 prosent sammenlignet med året før. GoodRx steg nesten 11 prosent etter at helsefirmaet økte guidingen for fjerde kvartal til en omsetning mellom 195 og 197 millioner dollar. Aksjene til PriceSmart økte nesten 5 prosent etter at den amerikanske operatøren av medlemsbaserte varehusklubber rapporterte høyere inntekter og fortjeneste per aksje sammenlignet med året før.

Boeing steg med 1 prosent etter å ha falt 9 prosent de siste to dagene som følge av hendelsen med et 737 Max-fly.

Roger Berntsen i Nordnet skriver i en oppdatering at mange investorer og finansanalytikere venter spent på fjerdekvartalsresultatene til JPMorgan og Bank of America, som blir offentliggjort på fredag. Han anser resultatene som viktige, da de gir innsikt i den generelle økonomiske helsen til USA.

Utenom Netflix hadde de amerikanske teknologiselskapene vind i seilene på onsdag. Slik gikk det for Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene):

Facebook steg 3,65 prosent til 370,47 dollar.

Amazon steg 1,56 prosent til 153,73 dollar.

Apple steg 0,57 prosent til 186,19 dollar.

Netflix falt 0,78 prosent til 478,33 dollar.

Alphabet steg 0,94 prosent til 142.28 dollar.

Krypto

Aksjer knyttet til krypto hadde en blandet dag på børsen. Coinbase falt svakt, mens MicroStrategy steg med knapt 1 prosent. Prisen på bitcoin falt tilbake til 45 304 dollar onsdag etter tirsdagens volatile handel. Et innlegg på plattformen X, som hevdet at den amerikanske finanstilsynet SEC hadde godkjent handel med bitcoin-ETF-er, utløste en prisoppgang i bitcoin. Når X-innlegget ble avslørt som falskt, falt prisen på kryptovalutaen, rapporterer Dagens Industri.