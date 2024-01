Rekorduke for obligasjonsmarkedet

Europeiske obligasjonssalg har allerede nådd rekordnivåer denne uken, med over 118 milliarder dollar, og det gjenstår fortsatt to dager med utstedelser. Mer enn halvparten av ukens salg på primærmarkedet, kommer fra offentlige låntakere.

Låntakere skynder seg for å dra nytte av støttende markedsforhold og sterk etterspørsel fra investorer, noe som har resultert i rekordstore ordrebøker for statsgjeld, skriver Bloomberg.

– Realiteten er at rentekutt sannsynligvis ikke vil skje så raskt som folk forventer, og i mellomtiden må låntakere bare begynne å ta vare på finansieringsprogrammene sine for året, sa Marco Baldini, global leder for investeringsklasse-syndikering ved Barclays Plc.