Gode nyheter for Bitcoin

Etter større oppturer og nedturer denne uken bekrefter USAs finanstilsyn at de godkjenner børsnoterte fonds direkteinvesteringer i Bitcoin.

Prisen på bitcoin falt onsdag tilbake til 45 304 dollar etter tirsdagens volatile handel. Et innlegg på plattformen X, som hevdet at den amerikanske finanstilsynet SEC hadde godkjent handel med bitcoin-ETF-er, utløste en prisoppgang i bitcoin. Når X-innlegget ble avslørt som falskt, falt prisen på kryptovalutaen. Nå er nyheten bekreftet.

– Håpet for Bitcoin-entusiaster er at denne utviklingen endelig vil bringe kryptovalutaen inn i hovedstrømmen, slik at fondsforvaltere og mer tradisjonelle markedsdeltakere får muligheten til å tildele en prosentandel av porteføljen sin til dette raskt bevegelige aktivumet, sa Analytiker Joshua Mahony fra Scope Markets til MarketWatch.