Quantafuel-gründer Kjetil Bøhn selger luksushytte og luksusyacht til skyhøye priser. Hytta kjøpte han for 18 millioner kroner, og selges nå for 25 millioner. Yachten ble kjøpt for 15 millioner, og skal nå selges for 60 millioner kroner.

Målet hans var å drive utleie av både hytta og yachten, men utleiebusinessen har ikke gått som planlagt. Dessuten tror han at det er bra å ha likviditet fremover.

Nye tall fra Husleie.no viser at leieprisene er høyere enn noen gang. Likevel sliter Quality Living Residential med boligutleie i Oslo, ettersom både renter og skatt gjør det ulønnsomt.

Baard Schumann, som er styreleder i utleieselskapet, mener dette skyldes en villet politikk. Han tror misunnelsen har vært for stor, slik at ingen skal tjene på dette lenger.

Runar Vatne kan få et kjempeproblem i fanget. Han kjøpte sentrallageret til Ellos i Sverige da prisene var på topp, men nå er det full krise i den svenske handelsgiganten.

Ellos sliter med å refinansiere et obligasjonslån på 1,5 milliarder kroner. Om lånet ikke forlenges, kan det bety store problemer for selskapet, som de seneste tre årene har tapt 950 millioner kroner, og som har negativ egenkapital og flere milliarder i gjeld.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Oslo Arbeiderparti, som vil ta opp problemene med elbussene i Oslo med byrådet. Frekkere enn flatlusa.

Som alle sikkert vet, hadde vi inntil i høst et rødgrønt byråd i Oslo. Det er opplagt at de nye elbussene er kjøpt inn av de rødgrønne politikerne, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Makro:

Norge: Norges Bank utlånsundersøkelse 4. kv., kl. 10.00

Australia: Handelsbalanse november, kl. 01.30

Sverige: Boligprisindeks desember, kl. 08.00

Italia: Industriproduksjon november, kl. 10.00

USA: KPI desember, kl. 14.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

Annet:

Hexagon Purus: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

JPMorgan: Årlig helsekonferanse, San Francisco