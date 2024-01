Japan har ikke sett maken siden 1990

I Japan stiger Nikkei 1,8 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 1,6 prosent.

Nikkei steg over 35.000 poeng for første gang siden februar 1990. Topix-indeksen nådde også nye rekorder vi ikke har sett på 33 år.

Indeksen er støttet av blant annet en oppgang i amerikanske aksjemarkeder onsdag, en svekket yen og skepsis rundt en fremtidig renteheving fra Bank of Japan etter svake lønnsdata, ifølge Reuters.

I Kina går Shanghai Composite opp 0,6 prosent, Hang Seng i Hongkong er opp 1,9 prosent, og Kospi i Sør-Korea stiger 0,2 prosent.

Den kinesiske sentralbanken har støttet yuanen gjennom sin daglige referanserente de siste syv månedene, ettersom det store rentegapet mellom USA og Kina favoriserer den amerikanske dollaren og tynger den lokale valutaen. Torsdagens økte støtte kommer som følge av mulige pengepolitiske lettelser neste uke, som kan gi ytterligere svekkelse av valutaen, skriver Bloomberg.

«Investorer vurderer nå om den kinesiske sentralbanken vil kutte renten på sine mellomlange lån på mandag eller tilføre ytterligere likviditet til banksystemet gjennom fasiliteten, for å støtte økonomien. Denne uken sa en tjenesteperson i sentralbanken til statlige medier at Kina også kan kutte reservekravene til bankene for å øke utlånene», skriver nyhetsbyrået.

Bank of Korea holdt renten uendret på 3,5 prosent for åttende gang på rad. Det var på linje med forventning.

I India stiger Sensex 0,1 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,5 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,5 prosent.