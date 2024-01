– Et vellykket år for Höegh Autoliners endte med nok en sterk måned når det gjelder operasjonelle og økonomiske resultater, sier adm. direktør i bilfraktrederiet, Andreas Enger.

Den gjennomsnittlige nettofraktraten var på 82,1 dollar pr. kubikkmeter i desember, ned fra 83,60 dollar i november.

Rekordnivåer

– Både netto- og bruttofraktrate er nær rekordnivåene vi oppnådde de to foregående månedene, påpeker sjefen.

Den gjennomsnittlige bruttofraktraten i desember endte på 94,70 dollar pr. kubikkmeter.

Bilskipsrederiet la frem en handelsoppdatering for desember torsdag morgen, som viste at rederiet fraktet 1,3 millioner kubikkmeter med last. Det samme som i november.

– Volumene er stabile på rundt 4 millioner kubikkmeter pr. kvartal. Det var noe volumreduksjon i desember som følge av lengre reiser etter omdirigeringen via Kapp Det Gode Håp.

Påvirket av Rødehavet

Som følge av økte spenninger i Rødehavet har flere rederiet måtte seile den lengre veien rundt Afrika og Kapp Det God Håp. Selskapet påpeker at de negative økonomiske effektene, lengre distanser og økte kostnader, av å omdirigere fartøyer via Kapp vil vedvare inn i første kvartal.

– Vi jobber systematisk med å kompensere for dette med lasteprising og mulig implementering av ekstrakostnader, sier Enger.

De seneste tre månedene til og med desember har dermed Höegh Autoliners fraktet 4,0 millioner kubikkmeter. Nettosnittraten for de samme månedene endte da på 83,4 dollar pr. kubikkmeter.