Skue Sparebank vil ta over HjartdalBanken

Styrene i Hjartdal og Gransherad Sparebank (HjartdalBanken) og Skue Sparebank har besluttet å innlede forhandlinger med sikte på en sammenslutning av de to bankene.

Basert på tall pr tredje kvartal 2023 vil den sammensluttede banken ha en forretningskapital på over 25 milliarder, og vil med det bli en av de største bankene i Eika Alliansen. Den sammensluttede banken vil eie om lag 6,6 prosent av Eika Gruppen AS, og vil med det bli nest største eier basert på dagens aksjonærstruktur. Bankene forventer at de som følge av fusjonen vil hente ut årlige synergier på om lag 30 millioner kroner når de er fullt innfaset etter tre år.

Adm. banksjef i Skue, Hans Kristian Glesne, vil være administrerende banksjef i den sammensluttede banken. Administrerende banksjef i HjartdalBanken, Åse Kjersti Øverdal, vil være Viseadministrerende banksjef. Det vil i sammenslutningsavtalen innstilles på at Barbro Ternsten, som i dag er styreleder i HjartdalBanken vil bli innstilt som fremtidig styreleder i banken. George H. Fulford, som i dag er styreleder i Skue, vil gå av som styreleder i forbindelse med den sammenslåtte bankens første ordinære generalforsamling (2025).

Bankene skal nå fremforhandle en sammenslutningsavtale som skal forelegges bankenes styre i februar 2024. Dersom styrene beslutter sammenslutningsavtalen, vil denne bli fremlagt forstanderskapet i HjartdalBanken og generalforsamlingen i Skue i mars 2024. Gjennomføring av sammenslutningen vil være betinget av at Finanstilsynet godkjenner sammenslåingen. Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen i løpet av tredje kvartal 2024, opplyses det.

TDN Direkt