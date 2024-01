Flere foretak med betalingsanmerkninger

Økonomiske utfordringer satte sitt preg på næringslivet i som gikk. Det viser statistikk fra kredittopplysningsbyrå Creditsafe.

Ved utgangen av 2023 stod 54 255 aksjeselskaper oppført med aktive negative betalingsanmerkninger. Det er 3 843 flere enn i januar samme år, og tilsvarer en økning på 7,6 prosent. Antall saker per foretak økte også konsekvent gjennom året, fra et snitt på 5,02 saker i januar til 5,12 saker ved årets slutt.

– Den eneste kurven som er stabilt økende gjennom året er antall aksjeselskaper med betalingsanmerkninger. I tillegg ser vi at det var flere store foretak med betalingsanmerkninger, og at flere av anmerkningene gjelder større beløp enn tidligere, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe.

Svak vekst for privatpersoner

Utviklingen for privatpersoner var imidlertid langt svakere. 253 031 nordmenn sto oppført med aktive negative betalingsanmerkninger ved inngangen til 2024. Dette tilsvarer en økning på 1,6 prosent siden januar i fjor. Samtidig gikk antallet saker per person ned gjennom fjoråret, fra et snitt på 6,04 saker i januar til 5,92 ved utgangen av desember.

– Konklusjonen må være at de økonomiske utfordringene folk har stått overfor i 2023 kun gir små utslag når det kommer til betalingsanmerkninger. Årsaken til det er trolig at sakene blir løst før det går så langt som betalingsanmerkning.