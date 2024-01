Visse eksisterende og nye investorer har signalisert at de vil tegne seg for aksjer slik at emisjonen fulltegnes. Disse inkluderer Hunter-styreleder Morten E. Astrup via investeringsselskapet Surfside Holding, Arne Fredlys Apollo Asset samt Bertel O. Steens B.O. Steen Shipping.

Blant selskapsnyheter på Oslo Børs har Höegh Autoliners før åpning lagt frem tall for desembermåneden. Selskapet oppnådde en gjennomsnittlig netto fraktrate i desember på 82,1 dollar pr kubikkmeter, noe som er ned 2 prosent fra november.

Volumene var stabile på rundt 4 millioner cbm pr. kvartal, men det var noe volumreduksjon i desember som følge av lengre reiser etter omdirigeringen via Kapp det gode håp, opplyste selskapet.

På nåværende ratenivåer ser ABG Sundal Collier 7 prosent oppside til konsensusestimater for ebitda i fjerde kvartal 2023, og 5 prosent oppside til helårsestimater for 2024.

«Etter samtaler med selskapsledelsen, forstår vi at effekten av lengre reiser fortsatt er vanskelig å kvantifisere. Noen kontrakter har klausuler som tillater ekstra gebyrer, men ikke alle. Vårt inntrykk er at den positive effekten av fornyelse av kontrakter fortsatt vil veie tyngre enn økte kostnader og tapt volum (..) Samlet sett var det ikke så veldig mye nytt i denne handelsoppdateringen, og vi forventer en ganske flat aksjekursutvikling i dag», skriver meglerhuset.

Höegh-aksjen faller 1,1 prosent.

DNB Markets høyner kursmålet på Norwegian til 16 kroner, fra 13,50, og gjentar kjøp.

«Vi venter en blandet fjerdekvartalsrapport, med tall over konsensus, CASK-guiding over konsensus og en ASK-guiding for 2024 på linje med konsensus», skriver meglerhuset.

Norwegian-aksjen stiger 2,7 prosent.

Nordic Mining sendte i dag ut en pressemelding om at selskapet har fått medhold i rettssak.

Natur og Ungdom saksøkte sammen med Naturvernforbundet staten for å ha gitt tillatelser til mineralvirksomhet på Engebø-fjellet på feil grunnlag. «Nordic Mining er ikke part i saken. Selskapets tillatelser er gyldige, og Nordic Mining fortsetter utbyggingen som planlagt», skriver selskapet i meldingen. Aksjen stiger 4 prosent på nyheten.

Flere aksjer kommer fortløpende.