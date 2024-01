Norwegian-rally på rød børs

DNB Markets ser ifølge en oppdatering torsdag motvind for LPG-aksjer på kort sikt.

«Selv om fundamentale forhold fortsatt ser attraktive ut for på mellomlang og lang sikt, finner vi betydelig risiko for negativt moment i fraktmarkedene basert på utsiktene for amerikanske lagre og dermed eksportkapasitet de kommende ukene», skriver meglerhuset ifølge TDN Direkt.

Höegh Autoliners faller over 4 prosent etter sin desember-oppdatering som ifølge ABG Sundal Collier ikke bød på så veldig mye nytt samlet sett.

Vi merker oss også at Arne Fredly-dominerte Hunter har hentet 124 millioner kroner til ny tanksatsing, noe som sender aksjen ned over 11 prosent så langt. Pengene skal styrke arbeidskapitalen i forbindelse med to 3-årige befraktningsavtaler for VLCC-er med eco-design og scrubbere.

Norwegian-rally

På den positive siden markerer Norwegian seg med 4,5 prosent oppgang til 12,52 kroner etter at DNB Markets har høynet kursmålet fra 13,50 til 16 kroner og gjentatt sin kjøpsanbefaling.

«Vi venter en blandet fjerdekvartalsrapport, med tall over konsensus, CASK-guiding over konsensus og en ASK-guiding for 2024 på linje med konsensus», skriver meglerhuset.

Elkem har hatt en god uke etter at Pareto Securities og SpareBank 1 Markets mandag kom ut med analyser og høynede kursmål som peker mot kursfest. Torsdag stiger 5 prosent til 23,50 kroner.

Vi tar også med at fusjonskameratene TGS og PGS stiger 1-2 prosent, og dermed henter seg noe inn fra tirsdagens kraftige kursfall trigget av desember-oppdateringen fra TGS hvor særlig «late sales» skuffet.

På den negative siden faller Golden Ocean drøye prosenten, og korrigerer dermed ned fra onsdagens oppgang trigget av en positiv Pareto-analyse.

Nordic Mining faller over 7 prosent etter at staten fikk medhold i det såkalte Fjord-søksmålet fra Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Selskapets tillatelser til mineralvirksomheten på Engebøfjellet er dermed fortsatt gyldige, og utbyggingen fortsetter som planlagt.

Fiskeaksje til topps

Øverst på vinnerlisten finner vi Norcod som stiger 13 prosent på inngått kontrakt med et kinesisk distribusjonsselskap for levering av rundt prosent av planlagte 2024-produksjon.

Ytterligere to aksjer stiger tosifret, nærmere bestemt Astrocast og Nordic Halibut. Autostore trekker ned nærmere 10 prosent.

Next Biometrics stiger over 3 prosent etter at selskapet har fått China ID-sertifisering gjennom en lokal kinesisk partner.

På taperlisten utmerker Huddly og Aqua Bio Technology seg med å falle mer enn den nevnte LPG-duoen Avance Gas og BW LPG, ned 11-12 prosent.