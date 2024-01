Våren 2023 skrev Morten Gamst Pedersen under for den trønderske fotballklubben Ranheim. Siden har han bodd på 5-stjerners hotellet Britannia, avslører han i et intervju med VG.

Ifølge den tidligere Blackburn-stjernen handler det mer om det praktiske, fremfor luksusen.

– Først og fremst var det jo meningen at jeg bare skulle være her til i sommer. Det var få leiligheter til leie, og skulle man da kjøpe noe for å være her i tre-fire måneder? Da ble det billigere å bo her. Du kan veie alt frem og tilbake, men her har jeg badstue, isbad, gym og frokost, sier Pedersen til avisen.

– Enkelt for alle parter

Hvor mye 42-åringen har betalt i boutgifter til Britannia Hotel vil han ikke kommentere, men ifølge hotellets nettsider koster et rom minst 2.200 kroner pr. natt.

Ifølge Nidaros ankom Pedersen Trondheim i midten av april, mens sesongen var over i midten av november. Forsøker man å bestille rom for samme periode i 2024, ender prisen på i underkant av 1,7 millioner kroner.

LUKSUS: Odd Reitan kjøpte Britannia Hotel i 2015, og utførte deretter en større renovering. Nå er hotellet blant verdens beste. Foto: Eivind Yggeseth

Dersom Pedersen kun har betalt 2.200 kroner pr. døgn, har han imidlertid bare betalt snaue 500.000 kroner.

– Skulle jeg leid en leilighet som jeg var fornøyd med, samt hatt en gym og gjort alle de tingene ved siden av, hva hadde kostnaden blitt da? Det koster kanskje noen kroner mer å bo her, men det er enkelt for alle parter. Hadde jeg visst at jeg skulle være her i to år så hadde det vært noe annet, sier han til VG.

Hvorvidt Pedersen kommer til å fortsette for Ranheim neste sesong er ifølge flere medier uvisst.

Tapte 3 mill. i 2022

Det er imidlertid ikke Ranheim-lønnen som muliggjør å bo på luksushotellet. Premier League-lønnen er investert i blant annet aksjer og eiendom.

Gamst Invest har 50 millioner kroner i egenkapital, viste årsrapporten for 2022. Fotballproffen eier 80 prosent av selskapet, mens far Ernst Pedersen og onkel Olav Werner Pedersen sitter på 10 prosent hver.

Pedersen har spesielt sans for IT-selskapet Itera, der han ved utgangen av 2022 hadde aksjer for nær 34 millioner kroner.

I 2022 gikk Gamst Invest imidlertid på et tap på 3,1 millioner kroner, etter at de markedsbaserte investeringene ble verdt 6,6 millioner kroner mindre.