Selskaper som øker utbyttene gir investorene det beste fra to verdener: trygg, stabil inntekt og samtidig kursverdiøkning, ifølge Morgan Stanley og CNBC.

I 2024 kan utbytteaksjer igjen bli et ettertraktet sted å legge pengene sine. Utsikter til lavere renter fra verdens sentralbanker gjør at sparerentene også vil bli lavere, og det gjør at investorer må legge pengene sine andre steder for å få god avkastning, skriver meglerhuset i en fersk rapport.

«Aksjeinvestorer søker robuste selskaper med økende utbytter da markedsvolatilitet forventes å fortsette gjennom perioden med rentelettelser», skriver Todd Castagno, global strateg for verdsettelse, regnskap og skatt ved Morgan Stanley, i en rapport mandag.

I analysen sin fant Castagno at i de seks månedene etter at et selskap endret utbyttet, så de som kunngjorde en økning, at aksjekursene deres overpresterte med i gjennomsnitt 3,1 prosentpoeng, mens de som kuttet utbyttet underpresterte med 4,7 prosentpoeng.

Meglerhuset peker på sine utbyttefavoritter for 2024: store selskaper som nylig har økt utbyttet.

Her er favorittene: