– Det forholder seg faktisk forbausende likt. Det har vært veldig stabilt gjennom hele perioden.

Himla på topp

For den kunder som er over 34 år med standardlån og mellomhøy belåningsgrad (60-75 prosent) kom digitalbank-konseptet Himla fra Fana Sparebank på topp. Ifølge Renteradar har Himla gjennom hele året hatt blant de beste rentetilbudene for denne kundegruppen. Banken har kun ett boliglånsprodukt som går opp til 75 prosent belåningsgrad, og dett har i snitt vært det rimeligste totalt sett for de mellomhøy belåningsgrad.

NORDirekte fra Skagerak Sparebank har hevet renten litt tidligere enn Himla, men ellers omtrent vært på samme linje.

For kunder over 34 år med standardlån og lav belåningsgrad (under 60 prosent) har Sparebanken Østs digitalbank Nybygger vært det beste valget i 2023, like foran Bulder. Prisingen til Nybygger har ligget litt under Bulder mesteparten av 2023, men disse to bankene har i snitt ligget godt under resten av bankene.

Sbanken, som ble kjøpt opp av DNB i 2022, har ligget litt høyere enn Nybygger og Bulder på standardlån, men en del lavere på rammelån som er et alternativ for denne kundegruppen.

Beste banker 2023 Kunder over 34 år med standardlån og mellomhøy belåningsgrad (60-75 %):

Himla (Fana Sparebank) NORDirekte (Skagerak Sparebank) Landkreditt Bank Kunder over 34 år med standardlån og lav belåningsgrad (under 60 %):

Nybygger (Sparebanken Øst) Bulder (Sparebanken Vest) Sbanken (DNB) Boliglån Ung, under 34 år, høy belåningsgrad (>75 %):

Fana Sparebank Landkreditt Bank Sparebank 1 Østfold Akershus Rammelån, lav belåningsgrad (<60 %) Sbanken (DNB) NORDirekte (Skagerak Sparebank) Nybygger (Sparebanken Øst) og Bulder (Sparebanken Vest) Kilde: Rentaradar

Sbanken best på rammelån

For de som er under 34 år med en belåningsgrad over 75 prosent har det lønt seg å ha boliglån i Fana Sparebank det seneste året. Til denne gruppen tilbyd imidlertid de fleste bankene gode rentevilkår ettersom det er her konkurransen er størst. Unntaket er digitalbankene, som sjeldent tilbyr boliglån til denne gruppen med høy belåningsgrad.

Sbanken var den banken som tilbød mest gunstig betingelser på rammelån med en belåningsgrad under 60 prosent i snitt gjennom fjoråret, og hadde gjennom store deler av året den laveste renten på slike lån. Renten til Nybygger har kun ligget litt høyere, men digitalbanken tilbyr ikke rammelån til de med under 2 millioner i lån og kommer derfor på 3. plass sammen med Bulder. NORDirekte tar derfor en knepen andreplass siden de tilbyr rammelån uansett lånestørrelse.

Ifølge Renteradar har bankene i kåringene gjennom hele året vært konkurransedyktige innenfor sitt kundesegment selv om plasseringen kan ha endret seg noe fra måned til måned. For å gjøre det mest mulig sammenlignbart har de valgt å ekskludere banktilbudene som krever medlemskap i en forening, og små lokalbanker som ikke har landsdekkende tilbud dukker ikke opp i rangeringen.

– De bankene som var best i 2023, er ikke nødvendigvis de som vil være best i 2024. Så det lønner seg å ta en titt på betingelsene sine og sjekke hvem som er best, oppfordrer Noss.