Her hjemme tror seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets at dagens amerikanske inflasjonsrapport vil senke sannsynligheten for et rentekutt i mars.

Microsoft passerte Apple

Blant enkeltaksjer merker vi oss at Microsoft i noen minutter overtok Apples posisjon som verdens mest verdifulle børsnoterte selskap. Førstnevnte, som har løftet seg på boomen innen kunstig intelligens (AI), steg én prosent til 390,68 dollar i tidlig handel og nådde en prising på 2.870 milliarder dollar.

Etter å ha snudd ned er Microsoft nå så vidt i pluss igjen og står i 383,15 dollar, noe som priser selskapet til 2.848 milliarder dollar.

Apple faller 0,8 prosent til 184,66 dollar og er priset til 2.872 milliarder dollar.

Ellers har Chesapeake Energy og Southwestern Energy inngått en avtale om å fusjonere, og bekrefter med det spekulasjonene som verserte i forrige uke. Sammenslåingen gjøres opp i aksjer, og transaksjonens verdi oppgis til 7,4 milliarder dollar.

Førstnevnte stiger 3,5 prosent, mens sistnevnte er ned 1,7 prosent.

Seks Dow-komponenter unngår rødfargen så langt i dagens handel, og Salesforce stiger 1,7 prosent. Blant taperne faller Walgreens Boots Alliance mest med 1,6 prosent.

Nye, sterke jobbtall

202.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 6. januar, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. Antallet er det laveste registrert siden oktober. På forhånd var det ventet et antall på 210.000, ifølge Trading Economics.

Antallet amerikanere som fortsetter å motta dagpenger (continuing claims) var 1.834.000 pr. 30. desember, mot ventet 1.871.000.

Ellers på makrofronten holdt John Williams, nestleder i Feds rentekomité, et innlegg om de økonomiske utsiktene.

«Han sa at rentenivået er høyt nok til å få inflasjonen ned til inflasjonsmålet på 2 prosent, men at det er for tidlig å begynne å redusere rentenivået. Williams mente også at det ikke var noe umiddelbart behov for å stoppe nedbyggingen av Fed balanse, som har pågått en god stund», skriver DNB Markets i en oppdatering.