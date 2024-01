– Aksjemarkedet startet litt surt

Sjefstrateg Erik Bruce og seniorstrateg Joachim Bernhardsen i Nordea la torsdag ettermiddag frem strategenes markedssyn for januar, der Bruce og Bernhardsen deler sine vurderinger av aksjemarkedene.

– Det er nok fare for at markedet er vel optimistisk etter en kraftig oppgang på slutten av fjoråret. Det betyr at nyheter som kan skape litt tvil om historien om en «myk landing» kan få relativt store kortsiktige utslag. Men noen kraftig korreksjon regner vi ikke med, sier Bruce i meldingen.

Anbefaler mer aksjer

Bruce mener det nå er lurt å ha noe mer aksjer i porteføljen enn normalt.

– Hovedstrategien ligger fast. Ha en veldiversifisert portefølje, og jo større svingninger du tåler jo mer skal være i aksjer, sier han, og fortsetter:

– For øyeblikket, rent taktisk, synes vi imidlertid det er lurt å ha noe mer aksjer i porteføljen enn normalt. Vi synes også at aksjer i fremvoksende økonomier er gunstig priset relativt til amerikanske aksjer. Så litt høyere andel i framvoksende økonomier enn normalt.

Bernhardsen mener amerikanske aksjer nå er priset høyt i forhold til normalen.

– Mye av grunnen skyldes den høye prisingen av «The magnificent seven»-aksjene. Vi anbefaler derfor litt mindre av amerikanske aksjer. Vi synes prisingen av fremvoksende økonomier er mer attraktivt. For Kina, som utgjør nær en tredjedel av framvoksende økonomier, er mye negativitet priset inn og sjansen for positive overraskelser god. Vi anbefaler derfor litt mer av disse aksjene enn normalt, sier han i meldingen.

Aksjer foran lange og korte renter

For måneden og året tror Nordea-strategene at Oslo Børs vil følge globale aksjer i større grad enn vi har sett de siste to årene.

– Men det fordrer ingen store bevegelser i olje- og gasspriser, sier Bruce.

Strategene anbefaler aksjer som mest attraktivt foran lange og korte renter.

– Renter vil gi bedre avkastning enn vi har vært vant til, men vi mener det er relativt gode sjanser for at aksjer gjør det bedre. Det er normalen også ved renter på disse nivåene. Utsiktene til bedre avkastning er mer nok til å betale for den økte risikoen en påtar seg ved å ligge i aksjer, sier Bernhardsen.