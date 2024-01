Ved lunsjtider var samtlige av de ledende amerikanske indeksene ned med rundt én prosent. Wall Street hentet seg imidlertid igjen og endte dagen flatt.

S&P 500 endte ned 0,07 prosent til 4.780,24.

Teknologiindeksen Nasdaq endte dagen uendret til 14.970,18.

Den industritunge Dow Jones-indeksen endte opp 0,04 prosent til 37.711,02.

Førstnevnte var oppe i 4.798,50 i den tidlige handelen, over sluttrekorden 3. januar 2022 på 4.796,56.

Etter å ha avsluttet 2023 med en sterk oppgang, har aksjer slitt med å finne momentum på starten av det nye året. S&P 500 er noe ned i 2024, etter blandede økonomiske data og FED-kommentarer som har ført til en moderering av forhåpningene til tidlige rentekutt fra den amerikanske sentralbanken, skriver CNBC.

Nervøs torsdag og oppgang i oljeprisen

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte uendret på 3,985 prosent. «Fryktindeksen» VIX steg i løpet av dagen så mye som 6,5 prosent, etter at dagens inflasjonsrapport kom inn litt sterkere enn ventet. Nervøsiteten roet seg derimot i løpet av dagen, der VIX endte ned nesten 2 prosent.

Ett fat brent-olje handles torsdag opp 1,6 prosent til 78 dollar, mens ett fat WTI-olje handles opp 1,4 prosent til 72,4 dollar.

Bitcoin

Bitcoin handles torsdag for 46.821 dollar etter at USAs finanstilsyn (SEC) har godkjent regelendringer som åpner for bitcoin-baserte børsnoterte fond. Bitcoin-kursen var nesten oppe i 47.000 dollar i går kveld, men har altså korrigert ned.

Microsoft passerte Apple

Blant enkeltaksjer passerte Microsoft, i et lite øyeblikk, Apple som det mest verdifulle børsnoterte selskapet - det for første gang siden 2021.

Førstnevnte, som har løftet seg på boomen innen kunstig intelligens (AI), steg én prosent til 390,68 dollar i tidlig handel og nådde en prising på 2.870 milliarder dollar.

Apple endte ned 0,37 prosent, mens Microsoft la på seg 0,49 prosent.

Boeing granskes

Torsdag varslet USAs luftfartsmyndighet at de gransker Boeing etter at et Boeing 737 Max 9- fly mistet en del av skroget i luften.

FAA undersøker om selskapet «mislyktes å sikre at ferdigstilte produkter var i tråd med dets lovgitte design og i sikker tilstand, i tråd ned FAA reguleringer», skriver CNBC.

Granskningen skjer én uke etter at et panel blåste ut av et to måneder gammelt Boeing 737 Max 9-fly under en flyvning av Alaska Airlines, fra Portland i USA med retning Ontario, Canada. Det utblåste panelet etterlot seg et hull, som resulterte i at flyet måtte returnere til flyplassen i Portland. Ingen passasjerer, ei besetningsmedlemmer kom til skade.

Siden hendelsen har aksjekursen til Boeing falt mer enn 10 prosent. Torsdag stengte aksjen ned 2,1 prosent til 223 dollar.



«Magnificent 7» med en humpete start på året

Kalt «Magnificent 7»-aksjene levde Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms og Tesla opp til navnet sitt i 2023 med betydelige kursoppganger. Hittil i år har det vært en mer humpete reise.

Amerikanske tech-aksjer har fått en liten ørefik på nyåret etter fjorårets kursfest, og torsdag ble en blandet dag for tungvekterne.