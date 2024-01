Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 12. januar

Batteriselskapet Morrow Batteries tok hele regningen da de ansattes aksjegambling endte med et tap på 95 prosent.

Via et aksjeprogram kunne ansatte kjøpe aksjer i Morrow med en rabatt på 30 prosent. Morrow tilbød også lån til aksjekjøpet til bare 2 prosent rente i ti år. Aksjene stupte derimot, og da slettet Morrow tapene og tilhørende aksjelån, før de ansatte fikk kjøpe aksjer på nytt.

---

Den fallerte investoren Dag Dvergstens bolig har ligget ute for tvangssalg i et halvt år uten å bli kjøpt. Nå er prisen kuttet for å øke interessen.

Dvergsten mente selv at boligen var verdt 80 millioner kroner, men den ble taksert til 47 millioner og lagt ut for salg for dette. Tross kraftig rabatt har ingen slått til, og boligen på Oslos beste vestkant er nå satt ned til 43,5 millioner.

---

Kongsberg Gruppen fortsetter den fantastiske utviklingen på Oslo Børs, og nå er nok en investor blitt milliardær i teknologikonsernet. Denne uken passerte aksjekursen 500 kroner, som betyr at Øyvin Brøymers to millioner aksjer er verdt én milliard kroner.

Den største private investoren i Kongsberg Gruppen er Erik Must, som nå har aksjer for 2,3 milliarder kroner. Statens eierandel er verdt 44 milliarder.

---

På lederplass lurer Trygve Hegnar på hva samfunnsøkonomene og sjeføkonomene tenker på. Tror de at sentralbanksjef Ida Wolden Bache sover?

Prisveksten i desember endte på 4,8 prosent, mens kjerneinflasjonen endte på 5,5 prosent. Når målet for Ida Wolden Bache er en stabil prisvekst på 2,5 prosent, er det rimelig klart at et rentekutt ligger langt frem i tid, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalenderen

Resultater, utenlands

Bank of America, BlackRock, Citigroup, Delta Air Lines, JPMorgan, Wells Fargo

Makro

Japan: Driftsbalanse november (00.50)

Kina: KPI & PPI, desember (02.30)

Kina: Handelsbalanse, desember (04.00)

Storbritannia: BNP, november (08.00)

Storbritannia: Industriproduksjon, november (08.00)

Storbritannia: Handelsbalanse, november (08.00)

Frankrike: KPI, desember, endelig (08.45)

Spania: KPI, desember, endelig (09.00)

India: Industriproduksjon, november (13.00)

India: KPI, desember (13.00)

USA: PPI, desember (14.30)

Russland: KPI, desember (17.00)

Annet

BW Energy: Tilbudsperiode ifm. BW Group-bud utløper (16.30)

Euronav: Kapitalmarkedsdag (10.00-13.00, webcast)

Baker Hughes: Riggtelling (19.00)