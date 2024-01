Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Nordnet tror Oslo Børs åpnet opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent. DNB Markets tror også børsen vil åpne opp 0,2 prosent.

Asia

Rekordferden fortsetter i Tokyo fredag, men på de øvrige toneangivende Asia-børsene er utviklingen heller laber.

Nikkei stiger nye 1,3 prosent til 35.519,08 og den bredere Topix-indeksen 0,4 prosent til 2.491,74. Begge indeksene er på sine høyeste nivåer siden 1990.

I Kina trekker large cap-indeksen CSI 300 marginalt ned, mens Shanghai Composite-indeksen er marginalt opp etter at konsumprisene steg bare 0,1 prosent på månedsbasis i desember – sammenlignet med Trading Economics-konsensus på 0,2 prosent oppgang. På årsbasis er prisfallet 0,3 prosent, mot ventet 0,4 prosent.

Videre kom overskuddet på Kinas handelsbalanse inn på 75,3 milliarder dollar i desember, og steg dermed fra 68,4 milliarder dollar i november. Konsensus var 74,8 milliarder dollar.

Les hele Asia-kommentaren her.

Oljeprisen

Mars-kontrakten for Brent-oljen blir fredag morgen omsatt for 79,02 dollar fatet, en oppgang på 0,9 prosent i dagens handel. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 78,33 dollar da Oslo Børs stengte torsdag.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,9 prosent til 73,57 dollar fatet.

Wall Street

Det så lenge blodrødt ut på Wall Street. Likevel klarte samtlige av de ledende amerikanske indeksene å stenge tilnærmet flatt.

Den brede S&P 500 endte ned 0,07 prosent til 4.780,24.

Teknologiindeksen Nasdaq endte dagen uendret til 14.970,18.

Den industritunge Dow Jones-indeksen endte opp 0,04 prosent til 37.711,02.

Blant enkeltaksjer passerte Microsoft, i et lite øyeblikk, Apple som det mest verdifulle børsnoterte selskapet - det for første gang siden 2021.

Førstnevnte, som har løftet seg på boomen innen kunstig intelligens (AI), steg én prosent til 390,68 dollar i tidlig handel og nådde en prising på 2.870 milliarder dollar.