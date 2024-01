Oppdatert 11.07

Hovedindeksen stiger fredag formiddag. Etter drøyt to timers handel står den i 1.299,02 etter en oppgang på 0,7 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for drøye 1,4 milliarder kroner.

Toneangivende Europa-børser er også markant opp. Tyske DAX stiger 0,9 prosent, franske CAC 40 1,15 prosent og FTSE 100 0,8 prosent etter at britisk industriproduksjon kom inn som ventet i november.

Futureshandelen peker mot en blandet start på Wall Street fredag. Før den tid vil investorene få servert nye inflasjonstall i form av produsentprisene for desember. På menyen før åpningen står også kvartalstall fra fire av de store bankene – JPMorgan, Citigroup, Bank of America og Wells Fargo – i det som markerer starten på en ny resultatsesong.

– Kryptobørser er enormt ulønnsomme 12.01.2024 Spenningene øker i Midtøsten, aksjekommentator Karl Johan Molnes tror kryptobørser vil bli knust etter EFT-godkjenningen i USA, og Omda-sjefen Sverre Flatby er i studio for å snakke om den halverte aksjekursen, oppkjøpsstrategien og veien til milliardmålet i 2025.

Shipping-aksjer opp igjen

Frontline er tilbake på vinnersporet etter gårsdagens fall, og stiger godt over 4 prosent på nest høyeste volum hittil. Shipping-aksjer stiger over hele linjen etter at USA og Storbritannia natt til fredag utførte omfattende luftangrep mot Houthi-opprørere i Jemen som et svar på angrep på skip i Rødehavet.

Hafnia er opp nesten 4 prosent, mens Avance Gas, BW LPG og Golden Ocean stiger 1-2 prosent. MPC Container Ships er opp 2,6 prosent.

Utenom shipping stiger Nordic Semiconductor 0,5 prosent til 112,10 kroner etter at Pareto Securities har oppgradert aksjen fra hold til kjøp, og jekket opp kursmålet fra 95 til 140 kroner.

Den militære opptrappingen gir støtte til forsvarsaksjer, og Kongsberg Gruppen stiger nye 1,7 prosent til 513,50 kroner. Aksjen har steget over 10 prosent så langt i 2024.

Blant negative tungvektere finner vi fusjonskameratene TGS og PGS, som begge faller 2,7 prosent.