Sånn gjorde han en kule på SATS og Kid

– Utsiktene var at rentene skulle opp. Det man ikke viste var hvor innstramming i konsum kom. Aksjemarkedet reagerte som det vanligvis gjør og solgte hardt. Men vi jobber mye med å se hvordan pengene sirkulerer. Det gjorde vi i pandemien og tilsvarende gjorde vi i 2023: Hvor kommer innstrammingene, forklarer Harald Espedal.







Han forvalter «vennefondet» Salt Value, og er tidligere sjef for Skagen Fondene. Han har den siste tiden tjent gode penger på kursutviklingen i blant annet Kid Interiør og Sats. Espedal, som er på Kapitals 400-liste med en formue på 1,3 milliarder kroner, gjester Aksjepodden for å forklare hvordan han investerer, hvilke muligheter han ser i 2024 og hvordan de bruker samtidsdata for å gjøre dealer som Sats og Kid Interiør.





Salt Value har gått fra 250 millioner kroner i forvaltning i 2017, til drøyt 2 milliarder kroner nå. Fondets investeringer gjenspeiler stort sett investeringene til Espedals heleide investeringsselskap Espedal & Co.

Egenkapitalen til investeringsselskapet var ved utgangen av 2022 på rett i underkant av 800 millioner kroner – en dobling siden 2016.





Harald Espedal besøker "Aksjepodden" Foto: Lars Brænden Schram

Blant fondets andre store investeringer på Oslo Børs er: Storebrand, Pareto Bank, Olav Thon Eiendom, DNO, SATS, Bonheur, Wilh. Wilhelmsen, Okea, Vår Energi, Sandnes Sparebank, Webstep og Skue Sparebank. Blant disse har DNO, Bonheur og Webstep levert negativ avkastning i år.

Privat eier han også aksjer i Solstad Offshore, der han er styreleder.



Aksjepodden finner du der du hører podcast. Nye episoder kommer hver uke og neste fredag er ukens gjest Kristan Falnes. Og for ordens skyld: Carsten Johan Andenæs er tidligere Finansavisen-journalist, men investerer i dag egne midler og er utelukkende innleid som programleder for Aksjepodden. Hans eksponeringer mot aksjemarkedet opplyses i podcasten om de omtales.