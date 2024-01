Trond Mohn-selskap leder an på børsen

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger fredag ettermiddag opp 1,1 prosent til 1.303,7 poeng.

Dagens bevegelser

Frontline henter seg inn etter gårsdagens fall og ligger ved lunsj opp 5,1 prosent til 228,20 kroner. Shipping-aksjer stiger over hele linjen etter at USA og Storbritannia natt til fredag utførte omfattende luftangrep mot Houthi-opprørere i Jemen som et svar på angrep på skip i Rødehavet.

Hafnia er opp 4,5 prosent, Avance Gas er opp 1,8 prosent, BW LPG stiger 1,7 prosent og Golden Ocean stiger 2,6 prosent. MPC Container Ships er opp 2,4 prosent.

På toppen av vinnerlisten ved lunsjtider ligger M Vest Water, som stiger 6,8 prosent etter at selskapet meldte om levering av vannbehandlingsutstyr til Downstream Marine med en estimert kontraktssum på 3-4 millioner kroner. Det skal imidlertid bemerkes at volumet i den volatile aksjen er lavt.

Den militære opptrappingen gir støtte til forsvarsaksjer, og Kongsberg Gruppen stiger nye 1,7 prosent til 513,50 kroner. Aksjen har steget over 10 prosent så langt i 2024.

Blant negative tungvektere finner vi fusjonskameratene TGS og PGS, som begge faller 1,7 prosent.

Vi merker oss også at Nel er ned 4,7 prosent til 5,86 kroner. RBC har kuttet kursmålet fra 22 til 14 kroner og gjentatt outperform-anbefalingen, mens Citi har kuttet sitt kursmål fra 8,00 til 7,50 kroner og gjentatt sin nøytral-anbefaling.

Pexip stiger 3,1 prosent etter at Pareto høynet kursmålet fra 30 til 35 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen.

Sterkere oljepriser

Ved lunsjtider blir et fat nordsjøolje omsatt til 80,47 dollar, en oppgang på 2,7 prosent. Februarkontrakten omsettes til 80,21 dollar, en oppgang på 3,6 prosent. Februarkontrakten for den amerikanske lettoljen WTI omsettes for 74,78 dollar, en oppgang på 3,8 prosent.

Spenningen i Midtøsten har gitt støtte til oljeprisene den siste tiden, og dette fortsetter altså fredag. Opprørerne lover hevn, og ber USA og Storbritannia forberede seg på «å betale en høy pris.»

Olje- og tankanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities uttalte på sin side i en melding tidligere at i dag angrepet øker den direkte risikoen tilknyttet oljeleveranser.

Equinor ligger ved lunsj opp 1,8 prosent, Aker BP opp 2,0 prosent og Vår Energi 1,6 prosent. DNB Markets har nedgradert Equinor fra kjøp til hold og kuttet kursmålet fra 420 til 340 kroner. Meglerhuset kutter kursmålene også på Aker BP og Vår Energi, men beholder kjøpsanbefalingene.