Tapte 18,5 milliarder i fjerde kvartal

Fredag rapporterte storbanken Citigroup et tap på 1,8 milliarder dollar for fjerde kvartal, tilsvarende 18,5 milliarder norske kroner. Adm. direktør Jane Fraser kalte resultatet for «veldig skuffende», men er tydelig på at 2024 vil være et vendepunkt.

Fraser har lansert en omorganisering for å redusere byråkrati, øke profittene og øke aksjeverdien, som så langt har vært bak konkurrentene, ifølge Reuters.



Omsetningen falt i kvartalet og endte på 17,4 milliarder dollar, tilsvarende 1,16 dollar pr. aksje. På forhånd var det ventet en omsetning på 18,7 milliarder dollar.

Inntektene fra trading divisjonen falt med 19 prosent til 3,4 milliarder sammenlignet med året før. I kontrast til dette, økte inntektene fra bankvirksomheten med 22 prosent til 949 millioner dollar.

Finansdirektør Mark Mason sa forrige måned at Citigroup forventer å fullføre omorganiseringen i første kvartal av 2024. Selskapet har som mål å redusere de årlige utgiftene med mellom 51 milliarder og 53 milliarder dollar.