Nye kvartalstall påvirker flere finansaksjer på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 15.008,01 poeng mens Dow Jones stiger 0,2 prosent til 37.793,27 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 4.796,24 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,95 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,6 prosent til 12,51.

Kvartalstall

I dag innledes resultatsesongen for fjerde kvartal med rapporter fra fire av verdens største finansforetak: JPMorgan, Citigroup, Bank of America og Wells Fargo. De to førstnevnte stiger henholdsvis 2,8 prosent og 2,2 prosent i åpningsminuttene mens de to sistnevnte faller henholdsvis 1,1 prosent og 1,2 prosent.

Makro

Produsentprisene i USA falt 0,1 prosent i desember, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var produsentprisene opp 1,3 prosent. Ifølge Trading Economics var det ventet at produsentprisene ville stige 0,1 prosent på månedsbasis og stige 1,3 prosent på årsbasis.

Konflikten øker

I løpet av natten har USA og allierte angrepet mål i Jemen som en respons houthi-angrepene mot skipsfarten i Rødehavet, noe som har bidratt til en oppgang i både oljeprisen og spot fraktratene

«Foreløpig har vi ikke sett store utslag i andre deler av markedet, men risikoen for økt konfliktnivå kan raskt gi betydelige markedsutslag om dette eskalerer videre», skriver DNB Markets i en oppdatering.