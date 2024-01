Blandet på Wall Street

Wall Street startet ukens siste handelsdag med alle ledende indekser i pluss. Ny resultatsesong preger markedet, og New York-børsen stenger blandet:

Industritunge Dow Jones falt 0,31 prosent til 37.593,50 poeng. Brede S&P 500 endte opp 0,08 prosent til 4.783,85 poeng, og teknologiindeksen Nasdaq steg 0,02 prosent til 14.972,76 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 3,954, ned 0,0175 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 0,48 prosent til 12,51.

Makro

Produsentprisene i USA falt 0,1 prosent i desember, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var produsentprisene opp 1,3 prosent.

Ifølge Trading Economics var det ventet at produsentprisene ville stige 0,1 prosent på månedsbasis og stige 1,3 prosent på årsbasis.

Kvartalstall

Før børsåpning i New York ble resultatsesongen for fjerde kvartal innledet med rapportene fra fire av verdens største finansforetak, JPMorgan, Citigroup, Bank of America og Wells Fargo.

Citigroup tapte 18,5 milliarder kroner i fjerde kvartal, og forventer å kutte 20.000 jobber, rundt 10 prosent av arbeidsstyrken. Aksjen endte opp 1,02 prosent.

JPMorgan falt 0,73 prosent, Bank of America falt 1,07 prosent, og Wells Fargo ender ned 3,30 prosent.

Etter skuffende prognoser for 2024, falt Delta Air Lines-aksjen tungt, og endte ned 8,99 prosent.