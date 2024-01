Flyaksjer stuper - Wall Street snur ned

Ved klokken 18.30 norsk tid har de ledende indeksene på Wall Street snudd ned, etter at børsen åpnet ukens siste handelsdag med oppgang.

Dow Jones har falt 0,53 prosent og står i 37.502,63 poeng. S&P 500 har falt 0,15 prosent og står i 4.773,72 poeng. Nasdaq har falt 0,17 prosent og står i 14.846,20 poeng.

Kvartalssesongen i USA ble i dag innledet med rapporter fra noen av verdens største banker, men det er flyselskapet Delta Air Lines som skaper mest bevegelse i markedet.

Flyselskapet overgikk forventningene for fjerde kvartal, og rapportere bedre enn forventet på både inntekt og bunnlinje. For 2024 forventer derimot Delta en inntjening på 6 til 7 dollar pr. aksje, under målet på over 7 dollar pr. aksje, melder Reuters.

Flyaksjen stupte ned 7,4 prosent etter rapporten, og ved 18.30 tiden norsk tid er aksjen ned 8,38 prosent til 38,42 dollar.

Etter rapporten fortsetter også flere amerikanske flyselskap nedgangen: United Airlines faller tungt ned 9,28 prosent, American Airlines er ned 8,57 prosent, og Southwest Airlines har så langt falt 4,91 prosent.

Prøvende forhold

Under en konferanse for å diskutere resultatene, beskrev Delta-sjefen Ed Bastian faktorene som førte til den reduserte prognosen.

– Det er en rekke makrofaktorer vi ser på. Den geopolitiske fronten fortsetter å være ganske prøvende.

American Airlines faller også tungt ned 8,57 prosent, United Airlines faller 9,28 prosent, og Southwest Airlines faller 4,91 prosent.