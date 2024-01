Goldman Sachs' favorittaksjer for 2024

Goldman Sachs har oppdatert estimatene sine for en rekke selskaper den siste tiden, og har kommet frem til de aksjene de tror har størst oppside det neste året, viser en gjennomgang fra CNBC.

Langsiktig

Target er det selskapet Goldman kaller deres «beste langsiktige idé i 2024» i et skriv til kundene deres.

«Target er sterkt debattert, og aksjen forblir under press mens investorer er bekymret for markedsandelstap,» skriver meglerhuset.

Likevel anbefaler Goldman aksjen på grunn av en rekke positive drivere. Ifølge analysen står forhandlere som Target klare for et år med salgsvekst når etterspørselen normaliserer seg og et deflasjonært miljø materialiserer seg.

«Vi ser langsiktig vekst for Target knyttet til å ta markedsandeler på tvers av kategorier fra ulike kjøpesentersbaserte detaljhandlere på grunn av sterk varepresentasjon,» skriver meglerhuset.



Videre hevder Goldman at deres undersøkelser viser at Target har «de mest marginpåvirkende faktorene» i 2024. I tillegg har selskapet falt mer enn 11 prosent de siste 12 månedene, og posisjonert dem på et nivå som er for attraktivt til å ignorere, skriver meglerhuset.

Anbefaler konkurrent

Bankgiganten JPMorgan er også en attraktiv aksje, slik Goldman Sachs ser det.

Selv om bankindustrien møter oppadgående press på innskuddspriser, svak lånevekst og normalisering av kreditt, mener Goldman at JP Morgan ser ut til å stige over alt dette.

Banken er også godt posisjonert for å gjenoppta tilbakekjøp, skriver Goldman.

«Selv om økte tilbakekjøp ikke vil ha en betydelig innvirkning på EPS-anslagene, tror vi at de vil bli tatt som et positivt signaliseringsmiddel av investorene,» skriver meglerhuset og legger til at banken har riskraft, som kan brukes til å kontrollere innskuddskostnader, skriver CNBC.

Aksjen har steget 21 prosent de seneste 12 månedene

I tillegg anbefaler Goldman First Solar, som de mener er for billig til å ignorere etter at aksjen har falt 10 prosent det siste året, samt Boeing og Delta Air Lines.